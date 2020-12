SCI

COURCHEVEL Lacrime di gioia ma anche quasi come di liberazione per la campionessa Usa Mikaela Shiffrin che, dopo un anno, è tornata a vincere, conquistando il 67° successo della carriera. Mikaela si è imposta in 2'1963 nel gigante di Courchevel in cui, fuori già nella prima manche la sua gran rivale Petra Vhlova che si è autoeliminata per un errore, solo le azzurre le hanno tenuto testa. Eccellente seconda è, infatti, arrivata Federica Brignone, in 2'2045, dopo una prova incredibilmente acrobatica per salvarsi da un errore, un'internata in curva a sinistra che l'ha fatta finire con il sedere sulla neve. La sua gara pareva ormai compromessa.

COLPO DI RENI

Ma Fede si è rimessa in linea con un colpo di reni e ha continuato a spingere sino a conquistare la piazza d'onore, 41° suo podio in carriera. «Non ho parole. Ma ho avuto anche fortuna, perché sono riuscita a rimanere lucida, non sono andata fuori giri, ma ho spinto ancor più», ha raccontato poi Federica, commentando questa acrobatica impresa che ha ricordato quelle storiche di Alberto Tomba nello speciale di Lech o nel Mondiale a Sierra Neva.

Terza è arrivata la francese Tessa Worley, in 2'2072. Fuori per un'internata sul muro è invece finita Marta Bassino quando era nettamente al comando. Marta in quel momento aveva un vantaggio tale che le avrebbe dato certamente il terzo successo consecutivo in gigante. «Sono molto arrabbiata, ma devo farmela passare. Sono cose che nello sci succedono ed ora devo solo pensare alla prossima gara», ha detto Bassino a fine gara. Per l'Italia ci sono poi stati i piazzamenti di Sofia Goggia, nona, e di Elena Curtoni quattordicesima. La Coppa del mondo donne resta passa ora nella vicina Val d'Isere per due discese ed un SuperG in programma da venerdì a domenica. Sono le gare delle ragazze-jet e della campionessa olimpica Sofia Goggia.

