Shiffrin storica a 24 anni: superato Stenmark. Azzurre male

SCILa supercampionessa Usa Mikaela Shiffrin ha aperto la caccia a nuovi record con l'obiettivo di diventare l'atleta sugli sci più vincente di tutti i tempi. Nel mirino - quando ha solo 24 anni e davanti ancora un'intera carriera agonistica - ha infatti puntato al primato assoluto di 86 vittorie del leggendario svedese Ingemar Stenmark. Per adesso, vincendo lo slalom speciale su una pista non troppo difficile, Mikaela ha ottenuto il suo 61/o successo in coppa del mondo e soprattutto il 41/o in speciale battendo proprio il record di 40 che...