Shiffrin implacabile, oggi Moelgg e Gross a caccia del podio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCII numeri di Mikaela Shiffrin stanno diventando impressionanti. La vittoria, o per meglio dire il dominio di ieri a Zagabria, le consente di salire a quota 38 in Coppa del Mondo nonostante i soli 22 anni, mentre negli ultimi 24 slalom disputati si è piazzata 19 volte prima e 4 seconda. Inoltre in classifica generale ha raggiunto i 1081 punti, più del doppio dell'avversaria più vicina, la tedesca Viktoria Rebensburg, ferma a 510. Ci vuole poco ad ipotizzare che la formidabile americana possa puntare al record assoluto di vittorie detenuto...