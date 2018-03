SFUMA IL SOGNO DI CAROLINA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PATTINAGGIOEra la sera di Carolina Kostner, quinta all'Olimpiade ma relativamente favorita per il secondo oro mondiale. Era tutto bello, fin troppo, invece arriva solo un quarto posto, medaglia di legno, davvero, per una volta. È una sconfitta. Un errore di troppo mi è costato la medaglia - racconta -. Volevo mostrare che si pattina non solo con i salti, pago il livello altissimo. Altissima è soprattutto la pressione, i nervi tradiscono una volta di più una delle eroine del nostro sport. Ho dato il massimo, in pista, serviva più...