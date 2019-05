Sfuma il piano di Formolo, Bilbao scappa e vince la tappa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMODavide Formolo voleva fortemente ritrovare dopo quattro anni il successo al Giro d'Italia, ci ha messo gambe e cuore ma alla fine si è dovuto accontentare del terzo posto. Una piccola delusione per il veronese, che nella settima tappa, la Vasto-L'Aquila di 185 km senza respiro (media superiore ai 45 km/h), è partito assieme a otto colleghi a -100 dal traguardo, dimostrando di essere il più forte ma non riuscendo a concretizzare. Bravo a 2 km dall'arrivo lo spagnolo Pello Bilbao a sfruttare il momento giusto per partire e mantenere...