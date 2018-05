SFOGO CHAMPIONS, BUFFON SOTTO PROCESSO UEFA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCROCI CON ZIDANEIl finale di carriera di Buffon rischia di essere molto simile a quello di Zidane, al quale lo lega un curioso destino. Dopo essersi solo sfiorati alla Juve (l'arrivo del portiere coincise con la partenza del francese, destinazione Madrid), i due si sono affrontati in campo nella finale del Mondiale 2006, ultima partita ufficiale di Zizou espulso per la famigerata testata a Materazzi e successivamente squalificato. E 12 anni dopo, di nuovo di fronte, il rosso è toccato a Gigi, pure lui (forse) al passo d'addio in campo di...