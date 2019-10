CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SFIDA IN AUSTRIANAPOLI Due partite «ad alta intensità, in cui dovremo imporre il nostro gioco» e che saranno «determinanti per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions». Carlo Ancelotti definisce quasi una doppia sfida a eliminazione diretta i 180' contro il Salisburgo che partono stasera alla Red Bull Arena e proseguiranno tra due settimane al San Paolo. La classifica parla chiaro: il Napoli guida il gruppo E a 4 punti dopo due gare, il Salisburgo è appaiato al Liverpool a quota 3. Considerando i campioni d'Europa in grado...