LA VIGILIA

CORTINA Marta Bassino sarà la prima atleta a scendere in pista stamane, ai Campionati del mondo di sci alpino; il suo nome resterà comunque nella storia, per aver aperto la rassegna iridata numero 46. Ieri non si è gareggiato, per allestire al meglio i percorsi, per rimediare alle nevicate, non intense ma continue, per tutta la giornata. Gli uomini che lavorano in pista sono divisi in due linee, ognuna in settori. A coordinare c'è Alberto Ghezze, direttore sportivo di Fondazione Cortina 2021: «È stato bagnato soltanto il tratto alto della Vertigine: le temperature in ribasso, che dovrebbero raggiungere anche -8 gradi, ci permetteranno di tornare ad avere un manto compatto.

MANTO DURO

Sull'Olympia delle Tofane invece abbiamo dovuto pulire senza rovinare il fondo. Il manto è duro, in superficie rimarrà solo un po' di neve morbida che verrà portata fuori dalla traccia ideale già durante la ricognizione. Ci sono persone che non dormono da giorni, abbiamo un team fantastico che ci consentirà di avere piste perfette e dare finalmente inizio a questi Mondiali».

Sono stati impegnati 16 mezzi battipista, che operano anche con i verricelli, e 150 persone, soltanto nelle aree in cui le macchine non sono in azione. L'Olympia è stata pulita e fresata, mentre sulla nuova Vertigine, per le prove veloci maschili, è stata anche gettata acqua, certi che le temperature sarebbero tornate a scendere.

Per l'Italia saranno in gara Federica Brignone con il numero 9; con il 17 Elena Curtoni; il 19 per Francesca Marsaglia. Tutti gli occhi sono puntati sull'elvetica Lara Gut Behrami, che scenderà con il numero 7: è la favorita, dopo aver vinto le ultime quattro gare di Coppa di supergigante. Le italiane hanno però un vantaggio: il tracciatore della gara è il loro allenatore, il bellunese Giovani Feltrin. In questa gara senza prove, conoscere il tracciato può essere davvero importante.

PRIMA VOLTA

Alle 13 toccherà agli uomini, con tutte le incognite della novità. Per quasi tutti gli atleti, infatti, sarà la prima volta sulla nuova Vertigine, provata soltanto dagli azzurri due anni fa, ai campionati italiani. Saranno in pista Emanuele Buzzi con il numero 6; Dominik Paris con l'8; Mattia Casse con il 12; Christof Innerhofer con il 15; Matteo Marsaglia con il 24. L'Italia ha cinque atleti, perché Paris è campione in carica.

Marco Dibona

