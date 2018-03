CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SFIDA A SAN SIROMILANO Luciano Spalletti è dispiaciuto per l'uscita di scena dell'amico Walter Sabatini, ma se ne fa una ragione e ne trae un'immediata conseguenza: i contratti si fanno e si disfano anche in un minuto. Ed è per questo che lui non si sente un allenatore in scadenza e garantisce la sua permanenza il prossimo anno. Il tecnico dell'Inter tira dritto e si lascia alle spalle una settimana di passione nerazzurra.L'Inter - che alle 15 affronta il Verona a San Siro - è stata scossa e messa alla prova negli ultimi difficili giorni....