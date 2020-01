Setterosa vince: è ai quarti

EUROPEI PALLANUOTO

Il Setterosa c'è. Travolge la Francia 18-6 e lancia segnali di ripresa. Bianconi è la best scorer con 5 gol.

Primo gol in questo campionato europeo per capitan Queirolo e nuovi minuti per il secondo portiere Sparano, che subentra a Gorlero a 4'29 dalla fine.

È la partita che apre il programma della quinta ed ultima giornata della fase preliminare di Euro Budapest 2020. Quella decisiva per il terzo posto del gruppo B. Ora affronteremo la Russia che ha battuto anche la Russia nell'ultimo incontro di ieri. La sfida dei quarti di finale domani alle 17.30.

L'ultimo precedente tra Italia e Francia è di quasi un anno fa, 12 febbraio 2019 a Mulhouse in Europa Cup, fare preliminare, col successo azzurro di 14-8. L'ultimo precedente agli Europei è quello di Barcellona 2018, sempre nel girone prelimimare, con un'altra larga vittoria (11-3).

CT SODDISFATTO

«Mi è piaciuto fin da subito l'approccio e l'atteggiamento della squadra. Dopo qualche errore in attacco nel 1. tempo e qualche azione troppo precipitosa, abbiamo preso le misure alla Francia, squadra molto fisica, e poi le ragazze si sono sciolte, giocando anche una buona pallanuoto e concedendo poco in difesa. E adesso per noi arrivano le partite che contano: Grecia o Russia (sarà quest'ultima, ndr) non cambierà molto nei quarti, l'importante sarà presentarsi pronti e determinati», ha detto il commissario tecnico Paolo Zizza.

