Due sole partite di campionato ma ben 16 gol. Ai rinviI e alle polemiche sul coronavirus, Atalanta, Roma e Cagliari rispondono segnando a raffica. È una Dea sette bellezze, davvero esagerata quella ammirata a Lecce. Sette gol, con il duo Ilicic-Zapata che ha letteralmente incantato i circa 21mila accorsi a sfidare paure e psicosi. Tripletta per Zapata, ed assist sfornati in quantità per Ilicic, ed anche gloria per l'ex Muriel e Malinovskyi, per una sinfonia che è il miglior viatico per affrontare con lo spirito giusto il ritorno degli ottavi di coppa a Valencia.

Prima di godere dello spettacolo dei loro beniamini, i pochi tifosi ospiti presenti, un'ottantina (a fronte dei circa 200 biglietti venduti in prevendita), sono accolti allo stadio da personale sanitario dotato di mascherina e termoscanner per misurare la temperatura corporea, vista l'emergenza coronavirus. Controlli non obbligatori ma «molto consigliati». Nessuna protesta anche se un tifoso ha esposto uno striscione con la scritta rispetto. È stato uno spot per il calcio quello offerto dalla Dea, che per la terza volta nella stagione realizza 7 reti, per una marcia inesorabile in zona Champions. Il Lecce ha provato a giocarsela, Saponara e Donati han cercato di riaprire i giochi, ma le accelerazioni, il tasso tecnico, e la forza fisica della squadra ospite hanno messo in luce una differenza davvero abissale. Per gli uomini di Gasperini anche l'invidiabile record di superare il Manchester City come gol realizzati e di essere uno degli attacchi più prolifici dei maggiori campionati europei, con 70 reti.

RIMONTATI DUE GOL

Parte forte l'Atalanta, che costringe da subito il Lecce a giocare nella sua metà campo. Ed ospiti che passano al 17'. Calcio d'angolo orobico e Donati, nel tentativo di liberare, insacca di testa nella propria rete. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi, che gli ospiti raddoppiano. Ancora Ilicic dal corner e Zapata (22') trova la rete ancora di testa. L'Atalanta continua a premere ma è il Lecce a riaprire la gara. Al 29' Saponara, dal limite dell'area, fa partire un destro a giro che lascia impietrito Gollini. Il Lecce ci crede e Saponara sale in cattedra. Delizioso l'assist per Donati (40'), che con un gran destro dal limite ottiene il pari: per il terzino primo autogol e prima rete in A in carriera.

Si riparte e l'Atalanta passa subito. Gomez al tiro, Gabriel respinge sul destro di Ilicic, che con una finta manda a vuoto due difensori e appoggia in rete di sinistro (47'). Poi Zapata nel giro di otto minuti (54' e 62') firma la cinquina, sfruttando un doppio assist di Ilicic. L'ex Muriel (subentrato a Ilicic per un fastidio muscolare) segna all'87' e poi chiede scusa al pubblico che lo ha lanciato in A. E sul finire Malinovskyi (91') sigla il gol numero sette.

TURNOVER VINCENTE

A Cagliari la Roma celebra la «resurrezione» di Kalinic. Due gol e un assist per il croato che non segnava dalla Coppa di Spagna, oltre un anno fa. E i giallorossi abbattono 4 a 3 un Cagliari che, nell'anno del suo centenario e del mezzo secolo dallo scudetto, non riesce più a vincere.

Per la squadra di Fonseca un turnover vincente: lasciare fuori Dzeko non è mai facile, ma con un tabellino dei marcatori così la ragione non può che essere dalla sua parte. Kalinic, in pratica, ha risolto tutti i problemi. Prima ha raddrizzato la partita cominciata male per la Roma dopo una perla di Joao Pedro. Suo il colpo di testa su svirgolata di Pellegrini per riportare il Cagliari coi piedi per terra dopo sessanta secondi di illusione. Non basta, Kalinic era lì col piattone quando si è trattato di dare un senso allo slalom in area di Mkhitaryan. Nella ripresa poi, ha mandato in porta con una spizzata di testa Kluivert. Non poteva fare tutto lui. Per il quarto gol ci ha pensato Kolarov direttamente su punizione.

Nonostante la fragilità difensiva, il Cagliari ha avuto la forza di rimanere aggrappato alla partita. Ad esempio con il primo gol italiano di Pereiro che ha portato i rossoblù sul 2 a 3 con un quarto d'ora da giocare. Oppure con il secondo gol di Joao Pedro che ha sbagliato il suo secondo rigore di fila, ma che ha ribattuto alle spalle di Pau Lopez la respinta del portiere.

