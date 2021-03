Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA Niente stangata per la Lazio, solo una multa di 150 mila euro. Va peggio al suo presidente Claudio Lotito, con una condanna di 7 mesi di inibizione - sei in meno di quanto chiesto dalla procura Figc - , e per i due medici Fabio Rodia e Ivo Pulcini, inibiti per un anno dalla loro attività (la richiesta era di 16 mesi). Si chiude cosi in primo grado, davanti al Tribunale federale nazionale della Figc, il caso delle violazioni del...