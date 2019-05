CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE SPECIALEBARCELLONA Come da ormai tradizione, Yamaha lancia anche sull'ultima generazione di XMAX la nuova serie speciale chiamata Iron Max Special Edition. Punta principalmente sull'esclusività dei materiali utilizzati e su un design impreziosito da elementi distintivi. È una variante realizzata per soddisfare i clienti più esigenti e lo fa utilizzando innanzitutto la nuova colorazione Sword Grey: un grigio antracite satinato che coniuga eleganza e sportività. Ma anche dettagli come lo speciale disegno della sella con schienalino...