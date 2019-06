CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERIE DIl Delta Porto Tolle si sta muovendo con attenzione tra le maglie del mercato dei calciatori. Sta preparando un primo tris di acquisti che sono dei ritorni per rafforzare una rosa che non varierà molto rispetto ad altre stagioni.Sembra fatta per Riccardo Pasi al Delta due stagioni fa, l'ultima disputata con la maglia dell'Union Feltre dove, arrivato a dicembre, ha segnato 7 reti in 21 partite, risultando uno dei migliori della squadra rivelazione del campionato di serie D. Pasi, 29 anni ad agosto, è un talento puro, può giocare in...