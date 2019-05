CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE CInizia il campionato di primavera, ovvero i playoff di serie C, infiniti, e i playout. Il Nordest perde subito la società più ricca, il Vicenza di Renzo Rosso, rimontato a Ravenna sull'1-1. Il primo turno è senza ritorno, favorisce il miglior piazzamento in stagione regolare, per cui i biancorossi dovevano vincere e al 21' passano con Guerra, sul cross di Stevanin. Il campo pesante vede i romagnoli insidiosi in avvio con Galuppini, il pari arriva al 32', di Nocciolini, ex Parma, in serie D. Al primo anno dalla fusione con il Bassano,...