SERIE C, È IL CAOS TOTALE IL CAMPIONATO A RISCHIO

LEGA PROLa serie C nel caos, una conferma più che una novità visto che già lo scorso anno il girone con le squadre del Nordest, da 20 venne portato in extremis a 19, poi fu cancellato il Modena a torneo in corso, con 2 squadre che ogni turno riposavano. Quest'anno la situazione non è migliorata, anzi: si parla addirittura di campionato sospeso. Per il momento il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l'inizio, che dal 26 agosto slitta alla prima domenica di settembre, ma anche questa data è provvisoria. Se ne...