VENEZIA La tempesta sembrava passata, con la tribolatissima approvazione della quarantena soft. Invece era solo il preludio dell'uragano.

Il Venezia non vuole giocare stasera col Pordenone al Rocco di Trieste (ore 20.30) il derby triveneto che dovrebbe dare il là al rush finale delle ultime 10 giornate di Serie B, con i friulani stuzzicati dal sogno-Serie A e i lagunari alle prese con l'incubo-Serie C. «Non sussistono le condizioni minime per poter disputare la partita l'annuncio-shock del Venezia a 25 ore dal via La comunicazione della Lega B relativa al protocollo soft è pervenuta solamente nella tarda mattinata di oggi (ieri, ndr), tempestivamente ci siamo messi in contatto con l'Asl la quale ci ha comunicato la necessità di sottoporre il giorno della gara il gruppo squadra ai tamponi previsti dal nuovo protocollo, consentendo di trasferirsi a Trieste solamente successivamente».

TEMPI STRETTI

Una tempistica troppo stretta per il ds Fabio Lupo, scagliatosi contro Figc e Lega B. «Arriviamo alla decisione di non giocare al termine di un percorso che non ci è piaciuto assolutamente. Domenica avevamo informato Figc e Lega B che, a causa della positività al coronavirus del nostro giocatore Felicioli, in base a quanto previsto dalle norme non avremmo potuto giocare contro Pordenone, Ascoli e Livorno. Abbiamo attivato il protocollo, noi siamo stati inappuntabili e non sono certo che tutti i club di A e B abbiano fatto quello che abbiamo fatto noi. Ci assicuravano che la quarantena soft sarebbe stata una questione di ore, invece stendiamo un velo pietoso su rinvii e polemiche». Non è da escludere però del tutto una retromarcia in extremis di un Venezia che altrimenti perderebbe a tavolino. «Hanno fatto di tutto per non farci giocare, è un rischio che corriamo, sarebbe di un'ingiustizia clamorosa e faremmo ricorso». Alla notizia del possibile mancato arrivo dei lagunari il presidente friulano, Mauro Lovisa, ha tirato dritto: «Noi siamo in ritiro a Trieste e andremo in campo. Abbiamo scomodato Governo, Figc e quant'altro, ripartire è necessario. Se il Venezia non ci sarà risponderà delle sue azioni». In questo clima oggi alle 18 giocano anche il Cittadella, atteso dal fanalino Livorno, e il Chievo sul campo del Crotone.

Marco De Lazzari

