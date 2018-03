CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE B(v.zagn) Dopo la sconfitta del Bari nell'anticipo di Ascoli, ieri sera Cittadella e Venezia si giocavano le speranze di risalire e attestarsi nella zona playoff ora sempre più affollata.IL BIG MATCHIl big match della 33. giornata di giornata (9 gare alla fine) era proprio Frosinone-Venezia con i lagunari di Pippo Inzaghi passati in vantaggio al 26' grazie a una goffa autorete di Ariaudo che per anticipare Zigoni di testa beffava il portiere Vigorito. Immediata la reazione dei locali che perdevano però il bomber Ciofani per infortunio...