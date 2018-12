CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERIE B(v.zagn.) Anche ieri pomeriggio, tre partite in serie B, con il recupero fra Cosenza e Benevento senza gol, il successo del Carpi sulla Salernitana e l'1-1 fra Crotone e Venezia. La squadra di Zenga non difende il vantaggio e manca l'occasione di salire in zona playoff. I calabresi colgono un palo con Budimir, già protagonista della salvezza in A, subiscono la rete di Modolo sul cross di Schiavone. Citro non chiude la partita e così arriva il pari all'11' della ripresa, per fallo di Schiavone su Zanellato. Dal dischetto realizza...