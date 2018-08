CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE B(v.zag.) Proprio come un anno fa a Bari è Bentivoglio a segnare il primo gol del Venezia. Il centrocampista ex Chievo risolve la sfida con lo Spezia con un rasoterra dai 20 metri, con deviazione decisiva di Mora. A metà primo tempo si fa male Bruscagin, nello scontro aereo con Domizzi. Le squadre di Pasquale Marino in genere convincono come gioco, i liguri deludono, concedono a Di Mariano l'occasione per raddoppiare e sprecano il pari solo nel recupero, con Coppolaro. Su Dazn, la serie B non parte male. Voci convincenti, magari ex...