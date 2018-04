CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE B(v.z.) Il lunedì di Pasquetta non rilancia il Venezia, a Carpi coglie il punto immaginato, contro il re del controgioco della serie B, Calabro, erede di Castori (tornato al Cesena) in tutti i sensi. Poche emozioni, portieri pressoché inoperosi, niente sorpasso e ripartenza lagunare esterna dopo 2 sconfitte. Per gli emiliani è l'11° risultato utile al Cabassi (con 5 vittorie da playoff), nuovo record biancorosso a questi livelli. Inzaghi conferma Vicario fra i pali, rimette il mancino Garofalo e Geijo, preferendo Fabiano al figlio...