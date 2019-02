SERIE B Un punto per il Padova, al terzo pareggio in sequenza, mentre il Cittadella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE BUn punto per il Padova, al terzo pareggio in sequenza, mentre il Cittadella perde a Benevento e ha segnato solo in una delle ultime 7 partite, adesso così è fuori dalla zona playoff. I biancoscudati raggiungono il Carpi all'ultimo posto, rimontando il Foggia, in una gara salvezza preceduta da incidenti, con un tifoso pugliese ferito. Avvicinandosi all'Euganeo, 4 foggiani arrivati in autobus e isolatamente sono stati circondati e aggrediti da ultras del Padova: un 22enne, cui è stata sottratta la sciarpa rossonera, ha riportato la...