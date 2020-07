SERIE B

Tre vittorie consecutive, poi tre sconfitte di fila: il Cittadella post lockdown non conosce mezze misure. E dai sogni legittimi della promozione diretta in serie A, con il Crotone agganciato al secondo posto dopo il successo interno sul Perugia, si è repentinamente passati a doversi guardare le spalle per non uscire dalla zona play off. Dalla squadra del momento del campionato (sei gol realizzati e nessuno subito) a quella dal peggior rendimento delle ultime uscite, come soltanto il Livorno è riuscito a fare. E i numeri sono eloquenti: il Cittadella in tre partite ha incassato ben nove gol. Una metamorfosi per certi versi inspiegabile.

«Eravamo reduci dal passo falso con il Crotone, e le sconfitte non aiutano mai. Stiamo vivendo un momento difficile, lo sappiamo e dobbiamo prenderne atto per uscirne fuori alla svelta» ammette Roberto Venturato, che non si spiega le reiterate amnesie difensive della sua squadra: «Difficile spiegare quanto ci sta accadendo. Quando si commettono grosse ingenuità come quelle evidenziate a Salerno si finisce per favorire l'avversario, e quando vai sotto poi devi faticare il doppio per riprendere il risultato. L'attenzione e la concentrazione in questo momento ci difettano».

POCO REATTIVI

Anche a Salerno, come già con il Crotone, i granata sono apparsi in difficoltà sugli avversari, sempre più reattivi, spesso e volentieri in anticipo anche sulle seconde palle. Il tecnico esclude che dietro a questa flessione ci sia un problema fisico: «Credo dipenda molto dalla testa, la testa comanda tutto e noi ne siamo un esempio lampante, perché nelle ultime tre partite il Cittadella non l'ha usata. Non abbiamo interpretato né vissuto la gara nel modo corretto, la Salernitana aveva la cattiveria e la determinazione che fanno la differenza in confronti diretti come quello dell'Arechi, noi invece siamo stati superficiali, commettendo ingenuità che abbiamo pagato a caro prezzo».

L'unica consolazione dell'ultimo turno di campionato è giunta dai risultati delle dirette avversarie di classifica: Pordenone, Empoli e Chievo hanno perso, il Frosinone ha pareggiato. Evidentemente gli alti e bassi non sono una prerogativa della squadra di Venturato, ci sono altre squadre che stentano: in gare così ravvicinate il turnover e le cinque sostituzioni a volte non portano i frutti sperati. «I cambi possono aiutare, ma dipende sempre dall'interpretazione dei calciatori. Se in panchina si vive la gara con trasporto e coinvolgimento, al momento di entrare in campo si è subito in partita e chi subentra può rivelarsi decisivo. Viceversa, se un giocatore è demotivato serve a poco. L'epilogo del torneo si gioca in un lasso di tempo molto breve, poter attingere all'intera rosa diventa una strada obbligata. C'è poco tempo per il recupero fisico e mentale, ma sapevamo che era così, quindi non cerchiamo alibi ma affrontiamo le difficoltà che ci sono nella maniera giusta».

Venturato è stato definito l'allenatore dei play off. In tre anni li ha sempre centrati, migliorando il piazzamento stagione dopo stagione. Manca il grande salto. «La voglia di provare a salire in serie A c'è, sono a Cittadella è con questi colori ci provo». Per provarci bisogna però tornare a vincere. «L'Ascoli arriva presto, poi avremo una settimana per lavorare bene, vediamo di approfittarne per preparare al meglio le restanti gare». Per tornare al successo sono necessari i gol, in particolar modo degli attaccanti, in ombra nelle ultime tre uscite. «Il fatto di disporci male, di non essere corti, non riuscire a sviluppare il nostro gioco ci condiziona anche la fase offensiva», conclude il tecnico.

L'APPOGGIO DEI TIFOSI

La voce del Coordinamento dei Club Granata si è fatta sentire con una nota ufficiale dove si manifesta massimo appoggio e vicinanza alla squadra. «C'è grande fiducia nello spirito tipico del Cittadella, solo chi cade può risorgere e in classifica il Cittadella è al quinto posto, in piena corsa per i play off».

Simone Prai

