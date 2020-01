SERIE B

Punto del Venezia a Cremona positivo, ancor più il 2-0 del Chievo sul Perugia. Oggi gioca il Cittadella, mentre il Pordenone con il 2-2 di venerdì sera a Frosinone resta secondo e continua a sognare la promozione.

Allo stadio Zini di Cremona finisce 0-0: è tornato in panchina Rastelli per i locali. Il Venezia parte bene e brilla con Aramu, che provocherà poi la doppia ammonizione di Clayton. In superiorità dal 13' della ripresa, il computo delle occasioni è arancioneroverde, largamente, anche se la prima pallagol è lombarda: sventa Lezzerini. Prima dell'intervallo Casale calcia di destro, Ravanelli salva.

Nella ripresa due chances per Montalto, Ravaglia si allunga sulla seconda. Espulso il ds del Venezia Fabio Lupo, poi la punizione di Montalto e la zampata cremonese con Valzania, a esaltare ancora il portiere Lezzerini. Allo scadere il destro da fuori di Casale, Volpe entrato per Ravaglia si oppone. Finisce senza gol.

Chievo-Perugia era la gara delle 18 giocata bene, ma un po' troppo a centrocampo. Semper si oppone a Buonaiuto, Vicario al gialloblu Giaccherini. Lo 0-0 sembra certo, ma a sbloccare all'89' è un'azione su cross sbagliato da Segre, con Vicario che respinge e Ceter di testa che trasforma. Poi Vicario si oppone ancora a Segre e poi a Ceter ma fallosamente: rigore di Meggiorini per il 2-0 finale. In extremis espulsione di Falasco per proteste. I veronesi salgono così a 29, soli 2 punti dal terzo posto.

A Livorno è festival del gol, l'Entella pareggia per due volte nel recupero, finisce con uno spettacolare 4-4 e i toscani sembrano mestamente destinati al ritorno in C.

Resta la sensazione di una serie B a misura di ramarri, i neroverdi del Pordenone, neopromossi, grande sorpresa e competitivi anche in trasferta. Il Crotone - ora terzo - è più spettacolare, ma l'allenatore friulano Tesser ha l'esperienza per difendere il secondo posto, mentre l'Entella resta vulnerabile, come il Cittadella. Il Frosinone è a -7, faticherà a rientrare.

Il Venezia adesso sarebbe ai playout: l'anno scorso brillava Di Mariano, ora Aramu, ma segna poco: il presidente Joe Tacopina ha pazienza, dopo avere esonerato in fretta Vecchi nel 2019, sostituito da quel Serse Cosmi, appena rientrato a Perugia e ieri finito ko al Bentegodi.

