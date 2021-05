Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I VERDETTISalernitana in serie A, Monza ai playoff, Pordenone salvo, Cosenza in C. È responso del turno finale del torneo cadetto, e, per qianto riguarda la promozione diretta nella massima serie, è come dire che Claudio Lotito ha prevalso su Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, quest'ultimo già suo avversario in tante battaglie in lega.I campani tornano in A a 23 anni di distanza: evento festeggiato da migliaia di tifosi con esuberanza...