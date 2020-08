SERIE B

PLAY OFF E PLAY OUT: LE DATE

La Lega di Serie B ha deciso di riprogrammare le date delle gare dei playout vista la discussione sul ricorso del Trapani contro la penalizzazione di due punti che sarà esaminato il 6 agosto. Per questo è stata disposta la variazione della data di andata della finale playout che non si disputerà quindi venerdì 7 agosto alle 21, ma lunedì 10 agosto sempre alle 21. Il ritorno, come già previsto, si giocherà alle ore 21 di venerdì 14. Queste invece le date dei playoff: Chievo-Empoli (4 agosto);- Cittadella-Frosinone (5 agosto). Semifinali: Chievo/Empoli-Spezia (8 e 11 agosto) e Cittadella /Frosinone -Pordenone (9 e 12 agosto). Finale 16 e 20 agosto.

CALCIO

YOUNG BOY CAMPIONE

oung Boys campione di Svizzera con un turno d'anticipo. Grazie alla vittoria er 1-0 (gol di Martins Pereira) in casa del Sion, la squadra di Berna ha vinto il terzo titolo consecutivo, il 14/o della sua storia.

TENNIS, WTA PALERMO

GIOCATRICE POSITIVA

Mentre sono partite le qualificazioni per il torne Wta di Palermo, il primo dopo l'emergenza coronavirus, una tennista (la cui identità non è stata rivelata) è stata trovata positiva. Il torneo, tuttavia, non verrà fermato.

