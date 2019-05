CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE BPadova e Carpi retrocedono con una giornata di anticipo: i biancoscudati erano appena risaliti, gli emiliani tornano in C dopo 7 stagioni. Il Padova aveva iniziato la stagione con Bisoli in panchina, poi il subentro di Foscarini per 6 gare (una vittoria e 5 sconfitte), il ritorno del tecnico della promozione, un mercato di gennaio più quantitativo che qualitativo e la scommessa finale di Centurioni, tecnico della Primavera. Il presidente Roberto Bonetto le ha provate tutte, adesso sono in discussione tutti a partire dal dg Giorgio...