SERIE B

MALORE NEL FINALE

PAURA PER DZICZEK

Attimi di terrore alla fine di Ascoli-Salernitana in Serie B che hanno fatto tornare alla memoria tragedie in campo come quella toccata a Piermario Morosini. Stavolta, per fortuna, è andata bene al centrocampista polacco dei campani, Patryk Dziczek, accasciatosi al suolo nel finale della partita. Immediatamente soccorso e portato via in ambulanza il calciatore della Salernitana si è ripreso dopo il ricovero all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno da dove è stato dimesso per fare ulteriori accertamenti a Roma. «Il giocatore ha avuto una crisi con perdita di coscienza. A settembre scorso ha avuto lo stesso episodio - ha ricordato il medico sociale della società campana Epifanio D'Arrigo -. All'epoca tutte le analisi hanno dato esito negativo». Il medico sociale della Salernitana ha spiegato che il giocatore non è mai andato in arresto cardiocircolatorio e che non è stato necessario l'utilizzo del defibrillatore. «C'è stata solo perdita di coscienza ma non arresto cardiaco. La lingua è andata nel retro bocca ed è stato quindi necessario rianimarlo dal punto di vista respiratorio».

RUGBY

BENETTON ANCORA SCONFITTO

Ancora una sconfitta per il Benetton Treviso in Pro14. I Leoni trevigiani si sono arresi a Llanelli 41-17. Per il Benetton due mete firmate da Sarto (46') e dal neo acquisto sudafricano Els (73') un cp di Allan e 2 trasformazioni di Padovani. A Swansea, Ospreys-Zebre 10-0. Nei recuperi di Top 10 Calvisano-Mogliano 17-10, Lazio-Fiamme Oro 19-26.

