SERIE BL'anno della serie B finisce con il Palermo in testa, con il colpo esterno del Cittadella e la sconfitta immeritata del Venezia. Il Citta è in zona playoff, al 2' Chiaretti trasforma una punizione. La Pro Vercelli attacca, sono però i granata a sfiorare il raddoppio con Litteri, lo trovano alla ripresa con Iori, pronto ad approfittare dello sbandamento della difesa; infine il gol di Polidori per la squadra di Atzori. Nove assenti nel Pescara, anche per questo il Venezia è superiore: Fabiano accarezza il palo, Pinato lo coglie in...