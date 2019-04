CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERIE BIn B, il pomeriggio è di speranza per il Cittadella, che resta appaiato al Perugia, una delle due sarebbe fuori dai playoff, incombe anche la Cremonese, vincente sul Foggia. L'Ascoli voleva appaiare i granata, penalizzati dai 4 cambi in formazione. Il solito assist di Iori è per Panico, che coglie la traversa su disattenzione difensiva, poi Valentini salva sul tapin di Moncini. Per i marchigiani, Frattesi sfiora l'incrocio e da una punizione di Ciciretti (due promozioni con il Benevento e una al Parma, ma da riserva) arriva il...