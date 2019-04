CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE BIl Venezia scivola verso i playout, con la sconfitta interna con il Crotone. Da febbraio ha conquistato 8 punti in 13 gare, è la più in crisi e viene contestato dai tifosi. Al 16' ottiene il rigore con Domizzi, trattenuto da Vaisanen, trasforma lo stesso capitano. Impatta Barberis da fuori, smarcato su respinta affannosa della difesa. Il sorpasso è alla ripresa: Molina fa sedere Coppolaro, libera Benali, per il tocco di piatto. Splendido il tris, il libico aziona Zanellato che da fuori trova l'incrocio. La quarta rete su errore di...