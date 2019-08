SERIE B, IL CAMPIONATO DELLE RIVINCITE VENETE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE SFIDEVENEZIA Cittadella per continuare a stupire dopo aver lottato per la Serie A, Venezia per dimenticare sul campo la discesa in C scongiurata solo a tavolino, Pordenone per rendere indimenticabile la sua prima volta tra i cadetti. Queste le motivazioni, senza scordare un Chievo Verona che vorrà cancellare la retrocessione, delle formazioni venete che dal 24 agosto al 14 maggio (salvo playoff o playout) sgomiteranno nella Serie B 2019/20.SENZA TESTE DI SERIESenza teste di serie il calendario è stato sorteggiato ieri sera ad Ascoli...