SERIE B

IL BRESCIA VINCE

L'ANTICIPO

Nell'anticipo Brescia-Lecce 3-0: doppietta di Ndoj (9' e 67'), tris di Aye al 90'. Queste le gare di oggi (ore 14): Cosenza - Cittadella, Cremonese -Venezia, Frosinone - Ascoli (ore 19), Pescara-Empoli (ore 16), Pordenone -Spal, Reggiana -Chievo, Salernitana-Pisa, Entella -Reggina.

NUOTO

RECORD ITALIANO

PER LA PILATO

Il nuoto azzurro riparte con un primato italiano. Lo ha stabilito ieri nella prima giornata della Champions League in vasca corta la ragazzina Benedetta Pilato. Benny, che non ha ancora 16 anni, ha chiuso i 50 rana in 2897 migliorando il 2932 che era primato personale e nazionale.

DIARIO SOCIAL

PELLEGRINI TRANQUILLIZZA

I TIFOSI: «STO MEGLIO»

Federica Pellegrini, colpita dal Covid, sta meglio. Lo rivela lei stessa con un diario della quarantena sul suo profilo Instagram, a letto non da sola: con Vanessa e Rock, i suoi cani.

SCI

COPPA DEL MONDO AL VIA

LA BRIGNONE CI RIPROVA

Oggi a Soelden con il gigante femminile si apre la stagione 2020-21 della Coppa del mondo di sci alpino, e l'Italia punta soprattutto su Federica Brignone, unica azzurra ad aver vinto il Globo di cristallo. «Sarà dura ripetersi, ma ci proverò comunque».

