Serie B, grandi manovre a Nordest il Padova si rinforza, arriva Mbakogu

VERSO LA RIPRESAAnche in serie B è partito il mercato, per ora senza grandi colpi, almeno a Nordest, ma le grandi manovre sono appena cominciate. Il Verona non cerca molto, era già stato costruito per la serie A ma aveva iniziato maluccio, il ds Tony D'Amico non ha esonerato Fabio Grosso, si spera nella promozione, magari tramite i playoff. È richiesto l'attaccante Cissè, in B, l'Hellas tuttavia non se ne priverà. Il Venezia era convinto di aver costruito una squadra con potenziale da serie A per Stefano Vecchi, con Zenga (a Dubai con la...