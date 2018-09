CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERIE B E' stata la domenica del Verona, non del Padova, sconfitto 3-0 a Salerno: Bisoli perde la sfida con Colantuono, nella gara dall'inizio insolito: l'arbitro Di Paolo accusa un problema al polpaccio, lascia la direzione a Dionisi. Al 26' Di Tacchio sblocca dalla distanza, su angolo. La reazione biancoscudata non è incisiva. Nella ripresa entra Jallow e si scatena, con due assist: al 20' per il difensore Casasola, 4' più tardi lancia in contropiede Djavan Anderson, olandese alla prima rete in granata. Al Bentegodi, il 4-1 del Verona sul...