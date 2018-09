Serie B, arriva il verdetto: verso le 22 squadre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Non sarà un giudizio unanime, ma farà comunque delle vittime. Poco importa che il collegio di Garanzia sia spaccato, il presidente Frattini è pronto a fare la voce ancora più grossa, dopo venerdì, per riportare (con la maggioranza dei suoi giudici) la serie B a 22 squadre. Oggi bisognerà prendere decisione definitiva con la sentenza emessa in serata o al massimo domani mattina. L'ex ministro degli esteri non ha intenzione di minare la sua «reputazione», già col primo dispositivo ha lasciato intendere che il commissario...