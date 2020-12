SERIE A

TORINO Nemmeno una settimana per smaltire le delusioni del campo, contro la Fiorentina, e in tribunale, con l'accoglimento del ricorso del Napoli, e si torna alla Continassa. La Juventus riprende ad allenarsi subito, oggi, con l'obiettivo di cancellare, magari con l'aiuto del mercato, le incertezze del 2020 e un Natale indigesto. Il clamoroso 0-3 viola allo Stadium ha rovinato la festa a Ronaldo e compagni, precipitati a dieci punti dal Milan capolista e a 9 dall'Inter.

In questi giorni di riposo, Pirlo ha messo a punto il programma per far svoltare la sua squadra. Il tecnico bianconero si aspetta risposte immediate, già a partire dall'Udinese, primo appuntamento del 2021 il 3 gennaio allo Stadium, per poi arrivare preparato ai big match delle prime tre settimane del mese. In programma ci sono infatti Milan e Sassuolo, gli ottavi di coppa Italia contro il Genoa, lo scontro diretto con l'Inter e la Supercoppa Italiana contro il Napoli a Reggio Emilia, il 20 gennaio. Partite importanti, da non sbagliare: cali di tensione come quelli accaduti in questa prima parte di stagione non sono più ammessi.

Una mano Pirlo se l'aspetta anche dal mercato, che apre il 4 gennaio. Il club bianconero è già attivo, con l'obiettivo di chiudere i colpi rimasti in canna l'estate scorsa. In primis, un rinforzo nel reparto avanzato: il tecnico ha solo tre punte di ruolo (Ronaldo, Morata e Dybala) e spesso ha aggregato il giovanissimo Da Graca, ma per essere competitivi anche in Europa serve un'alternativa di spessore. Si fanno sempre i nomi di Giroud e Milik, ben più clamoroso sarebbe il ritorno di uno tra Llorente o Zaza, i profili low-cost accostati alla Juve. Ci sarà poi da sistemare Khedira, ai margini da diversi mesi, e non tramonta nemmeno l'idea De Paul.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA