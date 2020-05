IL CASO

ROMA Niente ritiro blindato ma se c'è un positivo tutta la squadra si chiude in ritiro. O meglio come espressamente scritto nel nuovo protocollo «da quel momento, tutti gli altri componenti del gruppo squadra verranno sottoposti ad isolamento fiduciario presso una struttura concordata». Che nella maggior parte dei casi sarà il centro sportivo. Ecco come la serie A cerca di uscire dal pantano del protocollo beffando la clausura che proprio non piace ai club. Un escamotage che cozza con le misure stringenti chieste dal Cts. E soprattutto non si capisce cosa significhi fiduciario. Non solo perché il nuovo protocollo redatto ieri da Maurizio Casasco (ha avuto parole dure contro la Figc per il lavoro fatto), presidente della Fmsi e Gianni Nanni, medico del Bologna, prevede anche un aumento di tamponi: dopo i primi due iniziali ne verrà fatto uno ogni 4 giorni e a test sierologici ogni 14 giorni. Un aumento esponenziale che mal si sposa con le promesse di non impattare sulle regioni in cui scarseggiano i reagenti.

Il nuovo testo è stato inviato al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che l'ha inoltrato al Governo. C'è stato anche un litigio tra Lotito e il numero uno di Lega Dal Pino perché il patron della Lazio voleva rivedere ancora il documento prima di spedirlo a via Allegri. Oggi il fascicolo sarà studiato dal Cts. Si attende una risposta. Questione di giorni. Mercoledì, giorno del Consiglio Federale, potrebbe andare in scena anche la famosa chiamata tra il premier Conte e il numero uno della Figc, Gravina. Entro il fine settimana o al massimo da lunedì prossimo le sedute dovrebbero andare a regime.

E oggi cosa succede? Via agli allenamenti di gruppo. Anzi no. Si ricomincia da capo. Solo sedute individuali. Ma dalle 15 in poi, invece, si potrà. Insomma un gran caos. Andiamo con ordine. Il Decreto al punto g specifica che «Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, degli sport individuali e di squadra, sono consentite». Ma regolati dalle linee guida che però saranno ufficializzate solo oggi pomeriggio. Quindi occhio ad essere colti in fallo. Anche perché secondo il punto E del nuovo Dpcm finché non c'è il visto del comitato valgono le regole precedenti. Tradotto: allenamenti individuali. Certo anche le linee guida non è che diano maggiore libertà. Il pallone, inteso come mero oggetto di lavoro, è salvo. Lo si potrà usare pur rispettando le distanze: no a partitelle, sì a schemi e prove tattiche. Consentito anche il torello. Resta il metro di separazione cosi come espressamente dichiarato nel Dpcm. Le linee guida potevano essere superate dal protocollo che però così com'è non è applicabile. I medici sono furibondi perché si sentono poco considerati. Ecco perché in attesa di capire, più quando che se, il governo accetterà le modifiche fatte dai dottori le squadre si arrangeranno. Allenamenti individuali facoltativi per non innescare il meccanismo stipendiale e per non essere in difetto. Le squadre di 007 federali stanno facendo il giro dei centri sportivi. Sbagliare adesso vorrebbe dire far fare una inversione a U al governo che al momento è in posizione d'attesa. Vuole garanzie. Che non sono solo quelle legate alla curva dei contagi ma anche quelle dei comportamenti dei presidenti. Niente più scatti in avanti.

