LEGA DI A

MILANO Slitta ancora il voto della Lega Serie A sull'offerta da 1,7 miliardi da parte dei fondi di private equity. L'assemblea dei venti club ha infatti rinviato di una settimana la decisione sulla proposta della cordata formata da Cvc, Advent e Fsi per acquistare il 10% della Media Company che gestirà gli aspetti commerciali. Non una frenata ma solo uno slittamento per approfondire ulteriormente la questione, la posizione del presidente della Lega, Paolo Dal Pino, anche se le difficoltà comunque non mancano. «Sconfitta o frenata? Proprio per niente, nessuna frenata ma le cose vanno fatte per bene», le parole del numero uno della Serie A in conferenza stampa dopo l'assemblea a Milano, aperta da un discorso dello stesso Dal Pino in cui ha voluto richiamare le società a valutare più la strategia da perseguire prima ancora che ragionare sull'offerta dei fondi. «Io sono per fare le cose solo se c'è consenso quasi unanime, senza forzare nulla. Si devono seguire tempi e modalità corrette. Non ci sono aut aut, in linea di massima due persone che vogliono fare cose insieme trovano il giusto equilibrio - ha proseguito -. Questa è una decisione corposa, che muta negli anni futuri la situazione della Lega. Trovo che sia abbastanza normale che le parti abbiano divisioni».

I DUE NODI

Le discussioni sulla volontà di votare o meno già nella giornata di ieri sono andate avanti a lungo durante l'assemblea, ma, dopo la pausa per il pranzo, i presidenti hanno deciso di rinviare il voto ad una nuova riunione, già convocata per l'11 febbraio. Due sono in particolare i punti su cui ancora manca l'accordo: una riguarda le responsabilità ( economiche e giuridica) sia nei confronti dei fondi che della stessa Lega (e quindi dei club), mentre la seconda è relativa ai diritti d'archivio, scoglio su cui le società e i fondi si erano già scontrati. «Decisioni sempre difficili in Lega», la schiosa di Paolo Scaroni, presidente del Milan, uno dei dirigenti che hanno sempre appoggiato il progetto fondi. «Rinvio voto? Non sono amareggiato, è un passo avanti», le parole invece di Urbano Cairo, patron del Torino.

Il tema fondi rimane comunque legato anche ai diritti tv, visto che alcuni club probabilmente hanno spinto per rinviare il voto sulla Media Company aspettando di scoprire quali sono le cifre presentate dai broadcaster per il triennio 2021/24. Oggi l'ad della Lega De Siervo e una commissione di cinque dirigenti dei club (De Laurentiis, Ferrero, Lotito, Campoccia dell'Udinese e l'avvocato dell'Inter Capellini) incontreranno Dazn, Sky, Mediapro ed Eurosport per le trattative private: le nuove offerte saranno aperte lunedì in assemblea, con Dazn che al momento pare in vantaggio.

