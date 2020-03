L'EMERGENZA

ROMA La serie A va avanti, o almeno ci prova. Chiude le porte al virus ma è inevitabile che la paura sia tanta. «Di doman non v'è certezza» verrebbe da dire. Ci si guarda intorno con circospezione. Ieri il primo assaggio con la serie B oggi toccherà alla A con i sei recuperi del 26° turno tra cui il big macth Juve-Inter. Dopo giorni di caos rinvii e liti, si torna a giocare. Già, ma come lo si fa? Niente tifosi. Un silenzio che aumenta il senso di vuoto pneumatico che c'è intorno a tutti e tutto. Persiste un senso di precarietà assoluto. Vietati abbracci, strette di mano e qualsiasi altro gesto che possa generare un eventuale contagio. Eh già, perché se uno degli oltre 500 giocatori della serie A o qualsiasi altro tesserato del club risultasse positivo il campionato sarebbe quasi sicuramente destinato ad essere sospeso. «Dobbiamo essere realisti, il rischio esiste e adotteremmo tutti i provvedimenti per la tutela degli atleti, cercando di capire che impatto avrebbero sull'attività sportiva. E qualora questo accadesse adotteremo tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela dei nostri atleti e poi capire cosa si può fare e che impatto può avere sulla competizione sportiva. Nulla può essere lasciato al caso, né azzardare ipotesi che oggi non riusciamo ancora a prevedere. Non possiamo escludere neanche la sospensione del campionato» ha sottolineato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. E in serata il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi, a fronte dell'inasprimento della situazione, lancia un appello con un tweet: «Fermiamo il campionato! Serve altro? Stop football». Poi spiega: «Il contagio rischia di non fermarsi. Ho parlato con diversi dirigenti, sarebbe ora di bloccare il campionato. Penso anche ai massaggiatori di una certa età al seguito delle squadre».

LE SMENTITE

Il rischio è altissimo. Tanto che qualcuno ipotizza già la presenza di un contagiato in serie A. Da via Allegri smentiscono categoricamente. Ma bisogna considerare tutte le possibili eventualità. Si naviga a vista su un terreno sconosciuto. In caso di positività si procederebbe secondo i protocolli diramati dal sistema sanitario nazionale. Dunque il giocatore in questione verrebbe messo in quarantena e con lui tutti i tesserati che hanno avuto contatti diretti o indiretti con il calciatore in questione. Stesso protocollo per le squadre che nei quindici giorni di incubazione del virus hanno affrontato il club del calciatore risultato positivo. Risultato? Campionato interrotto. Questo perché la serie A non può permettersi altri stop a causa di un calendario fitto d'impegni.

IL DIVIETO

L'altro grande interrogativo che spaventa la serie A è che succede se il divieto presente nelle zone rosse viene ulteriormente inasprito? Le nuove misure nazionali di contenimento definite ieri sera, all'articolo 1 della bozza del nuovo decreto compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, tra cui Parma e Reggio Emilia. Coinvolte ben 6 squadre su 20: Atalanta, Brescia, Inter, Milan, Parma e Sassuolo. Che cosa succede? Al momento a venire incontro alle esigenze dei club c'è una deroga contenuta nel punto d) che stabilisce «la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico». Inoltre il punto a) vieta sì, in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai suddetti territori, fatto salvo però gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative. E in questo rientra il regolare svolgimento del campionato. Se però dovesse esserci un ulteriore giro di vite il campionato sarebbe costretto allo stop.

Emiliano Bernardini

