L'INCONTRO

ROMA I positivi sono e restano un caso. O meglio sono il nodo più complicato da districare in vista della ripartenza del campionato. Che resta in bilico. Ieri gran parte della discussione tra il Comitato Tecnico Scientifico e la Figc (rappresentata dal presidente Gravina e dal prof. Zeppilli) sul protocollo è stata incentrata su questo punto. Come trattare un giocatore contagiato? Il governo punta sulla quarantena di tutta la squadra, la serie A, come da protocollo, vorrebbe invece trattare il calciatore in questione come un infortunato. Come accade in Germania. La soluzione per andare avanti potrebbe essere quella di sposare le linee guida della Federazione dei medici sportivi. Il tema è spinoso e divide. Soprattutto i medici della serie A che, pare guidati da Nanni del Bologna, sono tornati alla carica contro parte del protocollo. Qualcuno (Roma, Lazio e Juventus si sono dissociate e la Fiorentina non si è espressa) sono pronti a scrivere una lettera nella quale verrebbe anche attaccato anche il prof. Zeppilli. La questione è legata alla responsabilità civile che preoccupa i vari medici sociali. Tanto che nei giorni scorsi la Figc si era adoperata per stipulare un'assicurazione che salvaguardasse ulteriormente i medici proprio su questo aspetto. La verità è che c'è ancora caos. E per qualcuno sarebbe organizzato da chi soffia sul vento dello stop.

DATA CERTA

Ieri sono spuntati altri dieci contagiati: sei alla Fiorentina e quattro alla Sampdoria. E si aggiungono al giocatore del Torino. Nessun nome per via della privacy. Smentiti, invece, i due del Milan. E poi c'è il tema dei tamponi. Mancanza di disponibilità in alcune zone d'Italia (particolarmente in Lombardia). Ma questa è una questione superabile: alcune squadre del nord li hanno fatti in Abruzzo. Insomma la Figc ha chiesto che non ci sia una chiusura a priori. Inutile negarlo: la tensione resta. I medici sono molto rigidi. Ora sarà compito del governo tradurre la relazione scritta ieri e consegnata al Ministro della Salute, Speranza in opportunità per riprendere allenamenti e campionato. I presidenti di serie A chiedono una data certa. Pagare gli stipendi per poi non giocare il campionato sarebbe una doppia beffa. Il 18 maggio resta la stella polare da seguire per ripartire. Seppur per gradi. Ora sarà il premier Conte a decidere. E con ogni probabilità lo farà nel prossimo consiglio dei ministri in programma la prossima settimana. Per l'occasione Spadafora ha chiesto di fare un'informativa sullo sport e sul calcio.

CABINA DI REGIA

Il ministro dello sport è rimasto anche ieri sul vago: «Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano». Da tempo, e lo testimoniano i continui attacchi da maggioranza e opposizione, Spadafora non gode più della fiducia di un tempo. In molti si sono lamentati della sua gestione troppa rigida sul tema.

Ad ampliare questo fronte ora ci sono anche le regioni che hanno chiesto al ministro degli Affari regionali Boccia e ottenuto dal governo «una cabina di regia per elaborare un percorso condiviso per le federazioni sportive, con milioni di atleti professionisti e amatoriali per informarli su quando e come riprendere l'attività». In Lombardia da oggi saranno consentite le attività sportive individuali all'aria aperta nell'ambito dei rispettivi impianti, centri e siti sportivi.

Emiliano Bernardini

