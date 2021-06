Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIVOLUZIONEMILANO La serie A si avvicina alla sua ennesima rivoluzione con la proposta della suddivisione delle 10 gare in 10 orari diversi. Se ne discuterà tra due giorni nell'assemblea di Lega, con i club che stanno pensando di eliminare la contemporaneità delle partite (in realtà nell'ultimo triennio ne erano rimaste solo tre allo stesso orario). Non tutti sono d'accordo. In primis, Bologna e Roma. C'è chi ricorda il bello di...