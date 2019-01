SERIE A, LA RIPARTENZA L'INTER RITROVA RADJA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPIONATODopo l'antipasto di Coppa Italia e l'intermezzo di Supercoppa, oggi riprende la serie A che non giocava dal 29 dicembre con tre anticipi in programma a Roma, Udine e Milano. All'Olimpico i giallorossi ospitano il Torino con la possibilità di riagganciare la zona Champions, aspettando Napoli-Lazio e Genoa-Milan. «Siamo obbligati a vincere», le parole di Di Francesco che per descrivere la sua squadra ricorre a una metafora di carattere medico: «Quest'anno abbiamo avuto troppe ricadute, mi auguro di aver smaltito i malanni una volta...