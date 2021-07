Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA A quelli convinti che l'allenatore conta il 15-20% al massimo, giova ricordare le ultime eclatanti smentite: Roberto Mancini rileva un'Italia in cenere e in tre anni la trasforma nell'Araba Fenice, Thomas Tuchel in quattro mesi rende il Chelsea la squadra più inscalfibile d'Europa e vince la Champions. O Antonio Conte, il valore aggiunto e tarantolato dell'Inter: scudetto dopo 11 anni. Quando un allenatore è bravo in campo, e...