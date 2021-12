IL CASO

Il gol annullato al Milan al 90', che avrebbe significato il pareggio contro il Napoli e il rinvio dello scudetto d'inverno all'Inter, agita la serie A che si appresta a vivere l'ultima giornata del 2021 con i nerazzurri sicuri del primo posto, visti i 4 punti di vantaggio sui rossoneri e sul Napoli.

Le polemiche sulla posizione di Giroud non si placano e fanno il paio con quelle scatenate dall'Atalanta 24 ore prima, per il gol di Palomino annullato contro la Roma. Dall'Associazione italiana arbitri emerge un'interpretazione tecnica chiara dei due episodi: sia il gol Atalanta sia quello Milan erano da annullare, il fuorigioco di Palomino e anche quello di Giroud hanno un'influenza sui gesti di Cristante e Juan Jesus. Lo spiega Alfredo Trentalange, presidente arbitri: «La regola del fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell'avversario di giocare il pallone, attualmente, è fuorigioco - le parole del numero 1 dell'Aia - Nel caso di Palomino c'è un contatto e si fa fatica a dire che non c'è offside. Su Milan-Napoli bisogna vedere se il calciatore in fuorigioco ha in qualche modo impattato sull'avversario e, da quello che ho visto, impatta».

Ma le polemiche non sembrano destinate a fermarsi. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, tifoso del Milan, «un fuorigioco con uno steso a terra come un materasso, con il difensore che gli si arrampica sopra e con l'arbitro che annulla il gol, è una roba da far disamorare del calcio». Ma per l'ex arbitro Paolo Casarin, invece il gol di Kessiè «era valido, senza dubbi e senza tanti lavorii. Il fuorigioco è chiarissimo, non ci sono interpretazioni, a meno che non ci sia adesso la nascita di nuovi maghi. La regola del fuorigioco recita: essere in fuorigioco non è di per sé un'infrazione - ha detto a Radio Anch'io Sport -. Diventa un'infrazione se questa persona partecipa con il gioco o contro l'avversario, cosa avvenuta ad esempio a Bergamo (in Atalanta-Roma, ndr). Quello di San Siro non può essere messo nell'ambito dell'interferenza. Oggi si dovrebbe scrivere all'Ifab - ha concluso - il calcio non ha bisogno di invenzioni, si deve chiarire che il giocatore a terra non è mai punibile. Il fuorigioco è una regola fondamentale, se la si conosce bene quello di ieri non era un problema».

PIÙ TRASPARENZA

Arrigo Sacchi non entra nel merito della vicenda. L'ex ct guarda al gioco: «Se c'era il fuorigioco ieri in Milan Napoli? Io non guardo gli arbitri ma la partita. E devo dire, con dispiacere, che meritava di più il Napoli rispetto ai rossoneri. Voglio molto bene al Milan ma per me il risultato è giusto».

Sull'argomento è tornato anche Gian Piero Gasperini che sabato aveva tuonato contro l'annullamento del gol alla sua Atalanta: «L'episodio di Kessie non l'ho visto. Secondo me l'episodio di sabato è ancora diverso, quello che sapeva Irrati è che aveva fatto gol Palomino e quindi era in fuorigioco, lui ha dato gol. Forse è stato un errore di comunicazione, ma se fosse dato un fuorigioco attivo sarebbe andato a rivederlo. Non c'è giustificazione - argomenta Gasperini - perché non può decidere il Var se il fuorigioco è attivo o passivo. Se fosse andato a rivederlo poi l'interpretazione dell'arbitro l'avremmo comunque accettata. Queste registrazioni tra loro sembrano segreti di Stato, dovrebbero farcele ascoltare. Ci può stare anche l'errore, basta ammettere di aver fatto un pasticcio».

