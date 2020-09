IL SORTEGGIO

ROMA L'inizio sarà messo alla fine. Ossia la prima giornata della stagione 2020-21, che prenderà il via nel week-end del 19-20 settembre, sarà svelata per ultima. Oggi sarà presentato il nuovo calendario.Alle 12 la Lega di serie A renderà note le 38 giornate. E per la prima volta lo farà unicamente digital. Sarà possibile seguire la diretta dell'evento sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A. Non sarà il classico sorteggio in ordine cronologico, le giornate verranno presentate in maniera casuale. Il tutto durerà non più di una decina di minuti. Poi spazio ai commenti. Degli addetti ai lavori e dei tifosi. Non sono stati resi noti i desiderata che i club inviano alla Lega con l'accortezza di tenerne conto mentre viene stilato il calendario. Solo Inter e Atalanta, per il prorogarsi degli impegni europei, giocheranno la prima giornata il 30 settembre. Sarà una stagione piena di partite e con pochissimi slot per recuperare. Come detto si parte il week-end del 19-20 settembre e si chiuderà il 23 maggio. Con buona pace del Ct Mancini che avrà pochi giorni per lucidare l'Italia in vista dell'Europeo che scatterà l'11 giugno a Roma con la gara tra gli azzurri e la Turchia. L'Olimpico dovrà essere lasciato alla uefa il 18 maggio. Per questo Lazio e Roma giocheranno l'ultima gara entrambe in trasferta. E la finale di Coppa Italia, dopo 13 anni, tornerà a San Siro. Sei i turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 febbraio, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio. Tre le soste, tutte in concomitanza degli impegni delle squadre nazionali: domenica 11 ottobre, domenica 15 novembre, domenica 28 marzo 2021. Definito anche il calendario della Coppa Italia che si disputerà di mercoledì: primo turno eliminatorio il 23 settembre, secondo turno 30 settembre, terzo 28 ottobre, quarto 25 novembre, ottavi di finale 13 e 20 gennaio 2021, quarti il 27 gennaio, semifinale andata 10 febbraio, semifinale ritorno 3 marzo, finale il 19 maggio.

I CRITERI

Stabiliti anche i criteri per la compilazione: i derby cittadini di Genova, Milano, Roma e Torino non sono possibili né alla prima né all'ultima giornata e nemmeno nei turni infrasettimanali feriali e si potranno disputare solo in giornate diverse fra loro. Tutte le squadre possono incontrarsi anche alla prima o all'ultima giornata, di fatto sarà possibile che si cominci subito con un big match. Nella prima e nell'ultima giornata però non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall'ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei campionati 2018/2019 o 2019/2020. Infine le società partecipanti alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non potranno affrontare le partecipanti all' Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno e l'altro delle coppe.

Emiliano Bernardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA