Serie A al via il 19 agosto, boxing day il 26 dicembre

(c. rep.) Tre turni infrasettimanali tra cui l'inedito boxing day, la giornata in programma il 26 dicembre tanto cara all'Inghilterra; quattro soste per la nazionale, che a settembre esordirà nella Nations League, il nuovo torneo con il patrocinio dell'Uefa; due domeniche di stop per la pausa invernale, anche se una sarà occupata dalla Coppa Italia. Ieri la Lega di Serie A ha ufficializzato le date per la prossima stagione, confermando il via del massimo campionato alla terza settimana di agosto. L'ultima giornata è prevista il 26 maggio,...