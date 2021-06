Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Serena Williams non giocherà il torneo olimpico. Tokyo è quanto di più distante ci sia dai suoi pensieri, attualmente. Non sono nella lista olimpica del mio paese, per quanto ne so. E se anche ci fossi non dovrei esserci ha dichiarato ieri. I motivi? Lei non ha voluto esprimersi in merito ma pare abbastanza evidente che qualche stridore ci deve essere stato con l'USTA, la Federtennis statunitense, e che d'altro canto lei di andare nel caos...