Serena torna guerriera e conquista Auckland

IL PERSONAGGIO

La coppa di Auckland al cielo con in braccio la piccola Olympia: inizio di 2020 più bello Serena Williams non poteva immaginarlo. Il contesto perfetto per il ritorno alla vittoria di una campionessa straordinaria. Era il 28 gennaio 2017 quando la 38enne statunitense trionfava agli Australian Open già in dolce attesa di un mese e mezzo della primogenita: superò in finale la sorella Venus, giusto per restare in famiglia. Da allora ha rischiato la vita partorendo con un cesareo d'emergenza, era poi ingrassata paurosamente e da mamma non aveva più vinto un torneo. Fino al successo di ieri in Nuova Zelanda: 6-3 6-4 alla connazionale Jessica Pegula e 73° titolo di una carriera inimitabile cominciata la bellezza di 20 anni fa. Non è solo tennis, il suo è soprattutto orgoglio, sono muscoli stanchi che forse non ne possono più. È la parola grassa che la perseguita, è il completino color fucsia che le scopre la pancia perché non c'è proprio niente da nascondere in quel corpo. Nella finale di Auckland affrontava un'avversaria più giovane di 13 anni e molto potente. Dopo un avvio complicato (la Pegula ha avuto la palla del 3-0), Serena ha ceduto solo 7 punti nei successivi 8 turni di servizi nonostante i 2 ace totali.

L'ULTIMO TABÙ

Il titolo regala alla Williams anche il sorpasso sulla Bertens nel ranking: unito al forfait della Andreescu agli Australian Open, significa che l'americana potrà beneficiare dell'ottava testa di serie nel primo Slam dell'anno e eviterà le più forti fino ai quarti. Ora la donna e mamma, che vuole sconfiggere il tempo, deve sfatare la maledizione del 24° Slam: nelle ultime due stagioni ha fallito ben 4 volte l'aggancio a Margaret Court perdendo altrettante finali (2 a Wimbledon e 2 agli US Open). Una spada di Damocle quel record. «Non lo inseguo, voglio soltanto vincere Slam», continua a mentire sapendo di farlo.

G.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA