SERENA SÌ FEDERER RINUNCIA

TENNISSarà ancora una volta un torneo ricco di grandi stelle quello in programma a Roma fra un mese. Gli Internazionali d'Italia di tennis, presentati ieri al Foro Italico, vedranno il ritorno della leader indiscussa del movimento femminile Serena Williams, che dopo aver saltato l'edizione 2017 per maternità, ritrova i campi in terra rossa capitolini sui quali ha trionfato in quattro occasioni, la prima delle quali ben sedici anni fa. Nel tabellone maschile manca Roger Federer, che salterà l'intera stagione sulla terra, ma hanno annunciato...